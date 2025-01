Dax startet vor Euroraum-Inflationsdaten im Minus

Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.165 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Vonovia und Infineon, am Ende die Deutsche Bank, Continental und die Allianz. "Die Marktteilnehmer müssen die neue Situation erst einmal ausloten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

"Die gestrigen Nachrichten rund um das Ausbleiben der US-Strafzölle auf europäische Autos wurden bereits gestern Abend dementiert und lassen viele Marktteilnehmer erneut im Regen stehen." Im Gegenteil dazu hätten die USA weitere chinesische Unternehmen auf die Blacklist gesetzt und gingen ihren restriktiven Weg der Außenhandelspolitik weiter. "Die heutigen Handelsimpulse kommen überwiegend aus den USA in Form der Einzelhandelsumsätze, der JOLTS-Daten und der ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,0412 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9604 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,11 US-Dollar; das waren 19 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.