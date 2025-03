Dax startet vor Fed-Entscheid im Minus

Der Dax ist am Mittwoch mit Verlusten in den Handelstag gestartet.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.255 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Heidelberg Materials und Vonovia, am Ende Siemens, die Deutsche Bank und Brenntag. Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend.

"Eine Änderung des Leitzinses gilt für die heutige Sitzung als ausgeschlossen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Entscheidend werde alleine der zinspolitische Ausblick sein. "Und hier wird Jerome Powell - wie in der Vergangenheit - die Datenabhängigkeit des zukünftige Zinspfades betonen." Aktuell rechneten Anleger und Analysten mit einer Zinssenkung im Juni oder Juli, so Altmann. "Sollte Powell heute die zuletzt etwas schwächere Entwicklung der US-Wirtschaft betonen, würde ein solcher Zinsschritt wahrscheinlicher." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0896 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9178 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 70,36 US-Dollar; das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.