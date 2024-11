Dax tritt am Mittag auf der Stelle - Zurückhaltung vor US-Wahl

Der Dax ist am Montag nach einem verhaltenen Start in die Handelswoche bis zum Mittag leicht ins Plus gewandert.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.250 Punkten berechnet, wenige Punkte unter dem Schlussniveau vom Freitag. Angeführt wurde die Kursliste am Mittag von Porsche, RWE und Siemens Energy. Abschläge gab es dagegen unter anderem bei den Papieren von SAP, Rheinmetall und BASF. "Wie zu erwarten war, pendelt der Dax zum Handelsstart in die neue Handelswoche auf dem Schlusskursniveau der vergangenen Handelswoche umher", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

"Die Marktteilnehmer rühren sich im Vorfeld der vielen wichtigen geopolitischen und geldpolitischen Ereignisse in dieser Handelswoche nicht wirklich." Es ergebe in der aktuellen Situation keinen Sinn, sich neu zu positionieren. "Im Laufe der kommenden 24 bis 96 Stunden können sich alle wesentlichen Parameter neu verschieben und zu unvorhersehbaren Reaktionen an den Finanzmärkten führen." "Defensive Unternehmen stehen dadurch in der Gunst der Anleger oben auf den Wunschlisten. Aber auch die Unternehmen aus dem Automotive-Sektor profitieren von den guten Quartalszahlen des chinesischen Konkurrenten BYD. Wie tragfähig diese Kursgewinne bei den Aktien von Porsche, VW, BMW und Mercedes-Benz Group sind, muss sich erst noch zeigen", sagte Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0904 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9171 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,04 US-Dollar, das waren 2,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.