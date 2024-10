Dax tritt am Mittag weiter auf der Stelle - Investoren verunsichert

Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter kaum von der Stelle bewegt.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.400 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Daimler Truck und Eon, am Ende die Deutsche Bank, die Deutsche Börse und Adidas. "Die Investoren zeigen weiterhin eine ausgeprägte Tendenz zu Gewinnmitnahmen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

"Das Motto `Sell on good news` ist bestimmend." In Anbetracht der zuletzt hohen Kursgewinne verwundere das nicht weiter. Es stünden derzeit noch mindestens drei große Elefanten in Form der US-Wahlen, der US-Berichtssaison und der anziehenden Anleiherenditen im Raum. "Alle drei sorgen für Unsicherheit und risikoaverses Agieren bei den Investoren", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0782 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9275 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,07 US-Dollar; das waren 97 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.