Amigos auf Platz eins der Album-Charts

Die Amigos stehen neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Schlagerduo sicherte sich mit "Stimmen der Nacht" Platz eins. Die Symphonic-Metal-Band Nightwish ist mit ihrer neuen Platte "Yesterwynde" auf Platz zwei zu finden.

Platz drei geht an die Bamberger Death-Metal-Gruppe Kanonenfieber mit ihrem neuen Album "Die Urkatastrophe". In den Single-Charts hält sich Linkin Park auch die dritte Woche in Folge mit "The Emptiness Machine" auf Rang eins. Direkt dahinter verteidigt Shirin David mit "Bauch Beine Po" Platz zwei und Ayliva & Apache 207 steigern sich mit "Wunder" von der Fünf auf die Drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.