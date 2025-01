Anders und Silbereisen an Spitze der Album-Charts

Thomas Anders und Florian Silbereisen stehen an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Die zweite gemeinsame Platte "Nochmal" schaffte es wie sein Vorgänger "Das Album" direkt auf Platz eins. Hinter den beiden Schlagersängern rangieren Linkin Park ("From Zero") und die südkoreanische Boygroup Stray Kids ("Hop").

Lacazette ("LID") erreicht aus dem Stand den fünften Platz. In den Single-Charts ist die Weihnachtssaison nahezu beendet, wovon Rosé und Bruno Mars profitieren. Die Blackpink-Sängerin und der R&B-Sänger hieven ihr Duett "APT" erstmals auf den ersten Platz. Gracie Abrams ("That`s So True") und Nina Chuba ("Fata Morgana") komplettieren das Podium. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.