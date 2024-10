Andrea Berg neu auf Platz eins der Album-Charts

Die Schlagersängerin Andrea Berg ist neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Damit ist Berg außerdem mit nunmehr 14 Longplayer-Spitzenpositionen der weibliche Artist mit den meisten Nummer-eins-Platten in der deutschen Chart-Geschichte. Nur Peter Maffay und die Amigos waren mit 21 bzw. 16 Nummer-eins-Alben noch erfolgreicher. Auf Platz zwei der Album-Charts ist in der aktuellen Woche Stargeiger David Garrett ("Millennium Symphony").

Bunt gemischt präsentiert sich dahinter das weitere Feld, das unter anderem aus The Kelly Family ("Over The Hump"-Wiederauflage, drei), Kylie Minogue ("Tension II", vier) und Kerstin Ott ("Für immer für dich", fünf) besteht. HipHop-Fans haben außerdem Pöbel MC ("Dr. Pöbel", sieben) und Nizi19 ("Doktor", zwölf) in die Charts gehoben, während K-Pop-Begeisterte durch Seventeen ("Seventeen 12th Mini Album `Spill The Feels` - EP", 14) vertreten werden. Wenige Tage nach dem tragischen Tod von Liam Payne ist der One-Direction-Star mit seiner Band ebenfalls noch einmal postum in den Top 100 vertreten. Sowohl "Midnight Memories" (56) und "Four" (70) als auch "Made In The A.M." (94) kehren ins Ranking zurück. In den Single-Charts landet der One-Direction-Track "Story Of My Life" einen Wiedereinstieg auf Position 88. Für den erfolgreichsten Song zeichnen allerdings zum siebten Mal in Folge Linkin Park ("The Emptiness Machine") verantwortlich. Rapper Lacazette ("HDL", zwei) erzielt den höchsten Neueinstieg und verdrängt damit Shirin David mit "Bauch Beine Po" auf Platz drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt und sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken.