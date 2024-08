Deep Purple auf Platz eins der Album-Charts

Deep Purple steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Mit "=1" gelang der Band ihr zehntes Nummer-eins-Album. Taylor Swift ("The Tortured Poets Department") rutscht zwar an die dritte Stelle, bringt aber insgesamt elf Platten parallel in der Hitliste unter.

Dies hat keine andere Sängerin zuvor geschafft. Während die K-Pop-Boygroup Stray Kids ("Ate") den Silberplatz erreicht, startet BTS-Mitglied Jimin ("Muse") auf Rang sechs. Hip-Hopper Kool Savas landet mit "Rap Genius" auf der vierten Stelle. Mit einer limitierten Sonderedition ihres Longsellers "Guts" klettert Olivia Rodrigo zurück von Platz 82 auf fünf. In den Single-Charts macht Ayliva sich selbst Konkurrenz, denn ihr neuer Song "Nein" startet nur zwei Plätze hinter dem zum siebten Mal triumphierenden "Wunder" (mit Apache 207). Vizesieger sind die beiden Rapper Luciano und Jazeek ("Starboy"). Die Single "Move" von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso und Malachiii bewegt sich von Platz 18 auf den zehnten Rang. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.