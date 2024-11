Julia Krittian neue hr-Programmdirektorin

Die bisherige MDR-Chefredakteurin Julia Krittian übernimmt am 1.

Dezember als Programmdirektorin des Hessischen Rundfunks (hr). Das teilte der Sender am Freitag mit. Die Journalistin übernimmt den Posten von Gabriele Holzner, die im Dezember in den Ruhestand geht. Krittian solle das Angebotsportfolio noch konsequenter am Nutzungsverhalten und den Bedürfnissen der Menschen ausrichten, die Programmvielfalt auszubauen und den Dialog mit den Hessen stärken, hieß es. Krittian sagte, sie wolle den "erfolgreichen Kurs" des hr als Programmdirektorin fortführen und "den Journalismus der Zukunft gemeinsam mit einem großartigen Team im hr und unserem Publikum zu gestalten". Der hr-Intendant Florian Hager zeigte sich gespannt auf die Zusammenarbeit: "Mit Julia Krittian haben wir eine erfahrene Journalistin mit klarem programmlichem Kompass gewonnen. In ihrer neuen Rolle als Programmdirektorin kann sie diese Erfahrungen und Stärken im Dialog, der Publikumsnähe und der Programmvielfalt einbringen und den hr dabei unterstützen, mit einer starken Vision in die Zukunft zu gehen." Die scheidende Programmdirektorin Gabriele Holzner habe "die Zusammenführung von Hörfunk- und Fernsehdirektion zu einer Programmdirektion erfolgreich umgesetzt und damit crossmediales Arbeiten im hr entscheidend vorangetrieben", so Hager.

"Ihre Arbeit hat die journalistische Ausrichtung des hr nachhaltig geprägt und das Verständnis von Unabhängigkeit im öffentlich-rechtlichen Medienhaus maßgeblich mitgestaltet."