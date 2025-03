Oimara dominiert Single-Charts weiterhin - Zartmann auf Platz zwei

Oimara steht mit "Wackelkontakt" zum siebten Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Hinter dem Stimmungshit rangieren Zartmann ("Tau mich auf", zwei) sowie Rosé und Bruno Mars ("APT", drei). In den Album-Charts gelingt dem Schlager-Duo Fantasy mit "Willkommen im Wunderland" ihre neunte Nummer-eins-Platte.

Selena Gomez und Benny Blanco landen mit "I Said I Love You First" direkt dahinter. Singer-Songwriter Florian Künstler schafft es mit "Du bist nicht allein" auf Platz drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.