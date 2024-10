Peter Maffay bleibt ewiger Rekordhalter der Album-Charts

Peter Maffay bleibt der ewiger Rekordhalter der Deutschen Album-Charts.

Der Rockstar landet seine mittlerweile 21. Nummer-eins-Platte und schraubt den Bestwert weiter nach oben, wie die GfK am Freitag mitteilte. Außerdem platziert er sich zum 313. Mal in der Top 10, was ebenfalls unerreicht ist. Verantwortlich für den jüngsten Erfolg zeichnet der Mitschnitt "We Love Rock`n`Roll (Leipzig-Live-2024)", der das Finale von Maffays letzter Rock`n`Roll-Tournee dokumentiert. "Pass auf mein Herz auf" von Montez landet neu auf Platz zwei, "The BBC Collection", ein umfangreiches Set mit Radiokonzerten und Sessions der 1995 verstorbenen Gitarrenlegende Rory Gallagher kommt ebenfalls als Neueinsteiger auf Rang drei. In den Single-Charts ist "The Emptiness Machine" von Linkin Park zum sechsten Mal auf Platz eins.

Das Podium komplettieren Shirin David ("Bauch Beine Po") und Lacazette ("LID"). Die offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken.