Rapper Kollegah neuer Spitzenreiter der Album-Charts

Der Deutschrapper Kollegah steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Mit "Still King" belegt er direkt zum Neueinstieg Platz eins. Die K-Pop-Gruppe Stray Kids rangiert mit "Ate" direkt dahinter auf Rang zwei und verbessert sich damit im Vergleich zur Vorwoche, in der sie noch Siebte war.

Platz drei geht hingegen an die Schlagerpiloten mit ihrer neuen Platte "Bonita". Die Single-Charts werden auch in dieser Woche von der Rapperin Shirin David mit ihrem Hit "Bauch Beine Po" angeführt. Rapstar Apache 207 reiht sich direkt dahinter mit seiner neuen Single "Miami" ein. Damit verdrängt er seinen eigenen Song "Wunder" mit der Sängerin Ayliva auf Rang drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.