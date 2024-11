Bericht: AfD will Weidel am 7. Dezember zu Kanzlerkandidatin küren

Alice Weidel soll vom Bundesvorstand der AfD am 7.

Dezember zur Kanzlerkandidatin gekürt werden. Das berichtet die RTL/ntv-Redaktion unter Berufung auf Kreise der Parteiführung. In Berlin-Wittenau soll an diesem Tag anschließend auch ein gemeinsames Treffen des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden der AfD stattfinden. Dort soll Weidels Kür noch einmal bestätigt werden.

Auch eine Pressekonferenz sei geplant. Ursprünglich sollte ein Bundesparteitag Ende März in Risa Weidels Kandidatur offiziell beschließen. Aufgrund des vorzeitigen Ampel-Aus versucht die AfD, diesen Parteitag schon im Januar stattfinden zu lassen - vermutlich an einem anderen Ort in Ostdeutschland, zitiert die RTL/ntv-Redaktion aus Kreisen der Parteiführung. Der Parteitag soll dann mit einer letzten bestätigenden Wahl Weidels auch offizieller Wahlkampfauftakt der AfD sein.