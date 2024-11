Borrell für Dialog-Aussetzung mit Israel - Strack-Zimmermann baff

Dem Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, den Dialog mit Tel Aviv auszusetzen, erteilt die Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack Zimmermann eine klare Absage.

"Das ist ein sehr seltsamer Vorschlag, weil Herr Borrell als Außenbeauftragter auch eine diplomatische Funktion hat - und angesichts dessen, was im Nahen Osten passiert, sollte man nie Gespräche aussetzen", sagte Strack-Zimmermann dem "Heute-Journal". "Ich kann mir das nur so erklären: In voraussichtlich 14 Tagen, wenn seine Nachfolgerin Kaja Kallas denn bestätigt wird, wird das sein letzter Moment sein, um in der Öffentlichkeit zu wirken - und offensichtlich hat er sich dann dieses Thema ausgedacht, was sehr, sehr befremdlich ist", so Strack-Zimmermann.