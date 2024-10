Ex-CDU-Generalsekretär Czaja: In Thüringen mit Linken sprechen

Angesichts der stockenden Koalitionsverhandlungen in Thüringen von CDU, BSW und SPD hat der frühere CDU-Generalsekretär Mario Czaja seine Partei zu Gesprächen mit der Linkspartei aufgefordert.

"Die schwierigen Koalitionsverhandlungen in Thüringen zeigen, dass es sich jetzt rächt, dass sich meine Partei nicht kritisch mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linkspartei auseinandergesetzt hat", sagte Czaja dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben). "Denn Björn Höcke kann in Thüringen mit einfacher Mehrheit im dritten Wahlgang Ministerpräsident werden, wenn die CDU keinen Konsens mit dem BSW oder mit der Linkspartei findet", warnte der Christdemokrat. Czaja fügte hinzu: "Es ist ein großer Fehler, nicht mit der regierungserfahrenen und gemäßigteren Linken, der Linkspartei von Bodo Ramelow, zu sprechen und stattdessen mit der Person zu verhandeln, deren kommunistische Plattform in der Linken in der Vergangenheit vom Verfassungsschutz beobachtet wurde." Der Bundestagsabgeordnete forderte die CDU-Zentrale auf, den Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linkspartei zu überdenken. "Es ist jetzt dringend notwendig, dass die Grundwertekommission meiner Partei im Konrad-Adenauer-Haus zusammentritt und sich mit der bisherigen Fehlanwendung der Hufeisentheorie beschäftigt."