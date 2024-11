Focus zieht Bericht über SPD-Videokampagne gegen Merz zurück

Das Nachrichtenportal "Focus Online" hat seinen Bericht über eine angebliche SPD-Videokampagne gegen CDU-Chef Friedrich Merz zurückgezogen.

"Neue Erkenntnisse zu einem Artikel vom Samstagabend über eine Kampagne gegen Friedrich Merz haben uns dazu bewogen, den Inhalt am Wochenende offline zu nehmen", teilte "Focus Online" am Montag unter der Internetadresse des entsprechenden Artikels mit. "Von uns als verlässlich eingeschätzte Quellen hatten uns zunächst von einer gezielten Social-Media-Kampagne gegen den Unions-Kanzlerkandidaten ausgehen lassen. Eindeutige Reaktionen der Parteien und weitere Recherchen haben in der Redaktion zu einer neuen Bewertung der Sachlage geführt", hieß es. "Wir gehen inzwischen nicht mehr davon aus, dass es strategische Überlegungen der SPD in der von uns ursprünglich dargestellten Art gegeben hat. Wir haben deshalb den Artikel am Montagmittag ohne den ursprünglichen Inhalt und mit diesem Transparenzhinweis wieder live gestellt", erklärte "Focus Online". Das Portal hatte berichtet, die SPD plane eine Videokampagne, in der 100 Frauen sagen, warum sie Angst vor Friedrich Merz haben.

Diese Spots sollten demnach häppchenweise über die sozialen Netzwerke geteilt werden und Merz als "alten weißen Mann" inszenieren.