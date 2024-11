GBA: Mutmaßlicher türkischer Spion angeklagt

Die Bundesanwaltschaft hat am 14. November vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen einen türkischen Staatsangehörigen erhoben.

Der Angeschuldigte sei "hinreichend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein", teilte der Generalbundesanwalt am Freitag mit. In der Anklageschrift heißt es, der Beschuldigte habe sich zwischen September 2018 und August 2021 mehrmals mit anonymen Schreiben über die türkische Polizei an den türkischen Geheimdienst gewandt. Darin soll er Kontaktdaten und weitere Informationen zu Personen aus seinem Umfeld im Raum Düren (Nordrhein-Westfalen) übermittelt haben, die er der Bewegung eines islamischen Predigers zugeordnet habe. Der Angeklagte befindet sich laut Generalbundesanwalt auf freiem Fuß.