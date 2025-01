Habeck sieht Söder als "echtes Problem" für Merz

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck sieht das Verhalten von CSU-Chef Markus Söder als schweres Handicap im Wahlkampf von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz.

"Markus Söder wird gerade zu einem echten Problem für Friedrich Merz", sagte Habeck den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest France". Söder habe schon den Wahlkampf von Armin Laschet 2021 von innen torpediert, das wiederhole sich jetzt. "Was Söder da macht, ist ein offener Widerspruch zu Friedrich Merz, der sich die Koalitionsfrage klugerweise offenhält", sagte Habeck.

Söder sei ein Politiker, der sich selbst nicht ernst nehme, fügte er hinzu und ergänzte: "Warum sollte ich ernst nehmen, was er sagt?" Vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen von FPÖ und ÖVP in Österreich warnte Habeck die Union eindringlich vor einem Bündnis mit der AfD: "Eine Koalition mit der AfD wäre das Ende der Union." Er könne sich allerdings auch nicht vorstellen, dass die Union einen solchen Schritt gehen würde. Unabhängig davon finde er es aber falsch, dass Teile der Union der AfD nach dem Mund redeten. "Man schwächt die Rechtspopulisten nicht, indem man rechtspopulistische Positionen in der Light-Version vorträgt. Das Gegenteil ist der Fall."