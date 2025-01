Israelische Armee: Weitere tote Geisel gefunden

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben am Dienstag die Leiche einer weiteren Geisel in Gaza gefunden.

Man habe die Leiche aus einem unterirdischen Tunnel in der Gegend von Rafah geborgen und nach Israel zurückgebracht, teilte die Armee am Mittwoch mit. Die Geisel soll Vater von 19 Kindern gewesen und am 7. Oktober 2023 von der Hamas aus dem Kibbuz Holit entführt worden sein, hieß es. Im Rahmen der Operation habe man Hinweise auf seinen Sohn gefunden, der ebenfalls am 7. Oktober entführt worden war, so die Armee.