Jusos fordern WG-Garantie für Studierende und Auszubildende

Die Jusos wollen die Mietkosten in Wohngemeinschaften für junge Menschen begrenzen.

"Wir wollen eine WG-Garantie für alle Studierenden und Auszubildenden", heißt es im Leitantrag für das Jugendwahlprogramm zur Bundestagswahl 2025, über den der "Spiegel". "Junge Menschen müssen ein Zimmer unter 400 Euro Miete erhalten." Dafür will der Vorstand laut dem Antrag "die Bafög-Wohnungspauschale ausweiten".

Bei nicht-Bafög-berechtigten Studierenden und Auszubildenden sollen bei Bedarf die anfallenden Wohnkosten über 400 Euro übernommen werden. Die Kosten der Idee werden in dem Antrag nicht beziffert. An diesem Wochenende treffen sich die Jusos zum Bundeskongress in Halle (Saale). Die Mietpreisgarantie für WG-Zimmer soll eine zentrale Wahlkampfforderung der Jusos werden. "Die Krise auf dem Wohnungsmarkt ist die soziale Krise unserer Generation", sagte Juso-Chef Philipp Türmer. Für junge Menschen seien Mieten eine Armutsfalle. "Wir müssen es hinbekommen, dass Studierende und Azubis für höchstens 400 Euro in jeder deutschen Stadt ein WG-Zimmer bekommen."