Ludwigshafens OB sieht Staus als Zeichen für gute Wirtschaft

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) wertet Staus und Wartezeiten im Berufsverkehr als positives Anzeichen für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort.

"Ich würde mir Sorgen machen, wenn es eines Tages keine Staus mehr zur BASF oder in Richtung Mannheim geben würde", sagte sie dem "Mannheimer Morgen". "Denn dann würden keine Menschen mehr zur Arbeit pendeln, es gäbe keinen Lieferverkehr und keine Unternehmen mehr." Stau sei ein Zeichen für wirtschaftlichen Erfolg, so die Rathauschefin der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz.

"Es gibt keine wirtschaftlich florierende Stadt in der Welt ohne Staus." Mit Blick auf die maroden Rheinbrücken zwischen Mannheim und Ludwigshafen regte Steinruck ein Umdenken bei den Menschen an. Das Mobilitätsverhalten müsse sich ändern. Mit Carsharing, Nahverkehr oder Fahrrad gebe es genügend Möglichkeiten, Staus zu Stoßzeiten zu umgehen.