Offiziell: Habeck bewirbt sich als Grünen-Kanzlerkandidat

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Grünen als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl führen.

"Erst bitte ich meine Partei um das Vertrauen, sie in die nächste Bundestagswahl zu führen. Dann Sie und euch", sagte der Vizekanzler in einer Videobotschaft auf seinem neu erstellten YouTube-Kanal. "Als Minister, als Vizekanzler habe ich gelernt, wie man Krisen bewältigt. Ich weiß, wie verwoben ENtschiedungsprozesse sind und dass man auch menschlich schwierigsten Situationen nicht ausweichen kann", so Habeck. Bevor es mit dem Wahlkampf "richtig losgeht", wolle er den Bürgern in "Küchentischgesprächen" zuhören, "wann immer die Zeit es zulässt", kündigte er an. Er könne nicht versprechen, dass es in den gegenwärtig schwierigen Zeiten keine "Zumutungen" mehr geben werden.

Aber er verspreche, "die Dinge offen und ehrlich anzusprechen".