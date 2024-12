Schulze drängt auf freies Bildungswesen in Syrien

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sieht in einem freien Bildungswesen einen entscheidenden Faktor für einen erfolgreichen Wiederaufbau Syriens.

"An den Schulen des Landes entscheidet sich, ob die nächste Generation ein Syrien schaffen kann, in dem unterschiedliche Gruppen, Männer und Frauen, friedlich und gleichberechtigt zusammenleben", sagte sie der "Rheinischen Post". Wenn die Übergangsregierung bereit sei, ein solches Schulsystem aufzubauen, ohne Diskriminierung und Ausgrenzung, dann könnte Deutschland das unterstützen. "Und wenn die Richtung insgesamt stimmt, dann können wir uns auch in weiteren Bereichen engagieren. Das Fenster ist jedenfalls offen und wir haben ein Interesse daran, dass es in Richtung eines freien und friedlichen Staates geht." Schulze fügte hinzu: "Im Moment gibt es keine Gewissheit, in welche Richtung das Land geht. Bei dem Grad der Zerstörung, den wir derzeit erahnen, ist das jedenfalls eine Aufgabe, die die Kraft der ganzen syrischen Gesellschaft und die Unterstützung vieler internationaler Partner erfordern wird. Wichtig ist, jetzt Schritt für Schritt vorzugehen. Wer jetzt hektisch den fünften Schritt vor dem ersten machen will, wird diese historische Chance verstolpern."