Selenskyj-Berater pocht auf Taurus-Lieferung

Die Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Taurus an die Ukraine ist nach Überzeugung eines Beraters des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch im deutschen Interesse.

"Russland versucht, seine Vorherrschaft in Europa wiederherzustellen", sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben) in Kiew. "Wenn unsere Partner uns nicht mit den notwendigen Waffen versorgen, fördern sie indirekt die weitere Expansion Russlands. Es wäre also auch wichtig für Deutschland, Taurus-Raketen an die Ukraine zu liefern, weil dies eine wesentliche Investition in die europäische Sicherheit wäre", so Podoljak. Die Ukraine appelliere immer wieder an die Regierungen verschiedener Länder, darunter auch Deutschland, die Sicherheitsziele der Ukraine zu unterstützen und den Krieg auf russisches Territorium zu verlagern, sagte er.

"Wir haben klar begründet, warum dies von entscheidender Bedeutung ist, welche Probleme es lösen würde und wie es vollständig kontrolliert werden kann." Russland könne besiegt werden. "Aber dafür sind Geschlossenheit und die richtigen Waffen notwendig." Podoljak übte in dem Zusammenhang auch Kritik an den westlichen Verbündeten. "Leider halten nicht alle unsere Partner ihre Versprechen ein", bemängelte er. Der Präsidentenberater plädierte für eine deutsche Rolle als politische Führungsmacht in Kontinentaleuropa. "Das wäre angesichts der heutigen sicherheitspolitischen Herausforderungen von entscheidender Bedeutung für Europa", sagte Podoljak. Deutschland müsse "alte Reflexe" hinter sich lassen. "Am wichtigsten ist, dass Deutschland sich an seine Geschichte erinnert, aber auch anerkennt, dass es heute ein ganz anderes Land ist - und zwar ein wirklich großartiges."