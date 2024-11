SPD will Bürger an Wahlprogramm für Bundestagswahl beteiligen

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat zum Auftakt der sogenannten Dialogkonferenzen der Partei angekündigt, dass man das Bundestagswahlprogramm im Austausch mit den Bürgern aufstellen wolle.

"An diesem Samstag starten wir mit den Dialogkonferenzen eine neue Art des politischen Austauschs. In Hamburg, Mainz und Essen möchten wir mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen - nicht nur zuhören, sondern wirklich verstehen, was sie bewegt", sagte Miersch der "Rheinischen Post". "Gerade in Zeiten, in denen oft nur in Schwarz-Weiß debattiert wird, setzt die SPD auf Dialog und Austausch, um Brücken zu bauen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln." "Wir suchen den Austausch mit den echten Leistungsträgern. Denen, die jeden Tag hart arbeiten und das Land am Laufen halten. Wir stehen für stabile Renten, gute Jobs, einen einfacheren Alltag für Familien und eine zukunftsfähige Infrastruktur", so Miersch.

"Die Konferenzen sind eine Einladung an alle, die mitgestalten und ihre Perspektiven einbringen wollen. Mit den Dialogkonferenzen kann sich jeder ins SPD-Wahlprogramm einbringen", sagte der Generalsekretär.