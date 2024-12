Ukraine meldet massive russische Angriffe auf Energiesektor

Nach ukrainischen Angaben hat Russland am Mittwochmorgen über 70, teils ballistische Raketen auf die Ukraine abgefeuert und mehr als hundert Angriffsdrohnen eingesetzt.

Es wurde ein landesweiter Luftalarm ausgelöst. Über 50 Raketen und eine "beträchtliche Anzahl" von Drohnen sollen abgewehrt worden sein. Ziel soll vor allem die Energieinfrastruktur gewesen sein.

Der Stromnetzbetreiber Ukrenerho schränkte den Stromverbrauch ein, der Energiekonzern DTEK meldete Angriffe auf seine Kraftwerke und Stromausfälle in weiten Teilen des Landes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff. "Jeder massive russische Schlag erfordert Zeit zur Vorbereitung", schrieb er in sozialen Medien. "Es handelt sich niemals um eine spontane Entscheidung. Es ist eine bewusste Wahl - nicht nur der Ziele, sondern auch des Timings und des Datums. Heute hat Putin ganz bewusst Weihnachten für einen Angriff gewählt." Im Juli 2023 hatte das ukrainische Parlament den 25. Dezember zum Feiertag ernannt. Vor dem großangelegten Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine im Februar 2022 hatte sich eine Mehrheit der Bevölkerung Umfragen zufolge noch dafür ausgesprochen, wie in Russland am 7. Januar Weihnachten zu feiern. Nach Kriegsbeginn änderte sich die Mehrheitsmeinung.