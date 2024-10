1. Bundesliga: Furiose Nullnummer zwischen Heidenheim und Hoffenheim

Zum Abschluss des 8. Spieltags hat die TSG 1899 Hoffenheim beim 1.

FC Heidenheim 0:0 unentschieden gespielt. Im badisch-schwäbischen Duell entspann sich in den ersten 45 Minuten eine an Höhepunkten arme Partie, in der sich beide Teams weitgehend neutralisierten. Nach dem Seitenwechsel kam dann mehr Dynamik ins Spiel. Die deutliche Leistungssteigerung machte sich auch vor den Toren bemerkbar.

Beide Mannschaften erspielten sich nun beste Chancen, um in Führung zu gehen, blieben aber glücklos. Am nächsten Samstag sind die Heidenheimer bei Aufsteiger Holstein Kiel zu Gast. Zeitgleich empfangen die Kraichgauer mit dem FC St. Pauli den anderen Neuling.