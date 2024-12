1. Bundesliga: Mainz schlägt Hoffenheim

Im ersten Sonntagsspiel des zwölften Bundesliga-Spieltags hat der 1.

FSV Mainz 05 nach einer souveränen Vorstellung 2:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Bereits nach vier Minuten brachte der formstarke Jonathan Burkardt die Hausherren in Führung. 20 Minuten später legte er zudem mit einem sehenswerten Treffer aus circa 17 Metern Entfernung nach. Insgesamt war der Gastgeber im ersten Durchgang klar besser und geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Mit Blick auf die zweite Hälfte muss sich Mainz zwar vorwerfen lassen, nicht genug getan zu haben, um früh zu einer Vorentscheidung zu kommen.

Da aber auch den Gästen nichts wirklich Zwingendes einfiel, blieb es beim souveränen Sieg der 05er. In der Tabelle rückt Mainz auf den siebten Platz vor, während die TSG auf den 14. Rang abrutscht. Für die Mainzer geht es am kommenden Sonntag beim VfL Wolfsburg weiter, Hoffenheim ist bereits am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals gefordert - ebenfalls in Wolfsburg.