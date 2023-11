2. Bundesliga: Hertha unentschieden gegen KSC

Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga hat Hertha BSC trotz langer Führung nur 2:2 gegen den Karlsruher SC gespielt.

Nachdem zunächst die Gäste durch ein Eigentor von Deyovaisio Zeefuik in der zehnten Minute in Führung gegangen waren, konnten die Berliner das Spiel durch Treffer von Fabian Reese (30. Minute) und Florian Niederlechner (42. Minute) noch vor der Pause drehen. Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Karlsruher deutlich mehr Ballbesitz.

Viele Chancen sprangen für sie aber zunächst nicht heraus, auf der anderen Seite ließen die Herthaner mehrere gute Chancen liegen. In der Schlussphase kamen die Gäste etwas häufiger vors gegnerische Tor - in der 81. Minute belohnten sie sich schließlich mit dem Ausgleich durch Leon Jensen. Bei der Punkteteilung blieb es am Ende dann auch. In der Tabelle bleiben die Berliner durch das Remis auf dem zwölften Rang, während Karlsruhe auf den 14. Platz vorrückt. Für Hertha geht es nach der Länderspielpause am 24. November in Hannover weiter, der KSC ist zwei Tage später gegen Nürnberg gefordert.