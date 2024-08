2. Bundesliga: Paderborn dreht Spiel gegen Darmstadt

Zum Abschluss des zweiten Spieltags der 2. Bundesliga hat der SC Paderborn 3:1 gegen Darmstadt 98 gewonnen.

Nachdem die Gäste zunächst den besseren Start erwischt hatten und bereits in der siebten Minute durch ein Tor von Oscar Vilhelmsson in Führung gegangen waren, wendete sich das Blatt nach dem Seitenwechsel. Dank Treffern von Sebastian Klaas in der 53. und Filip Bilbija in der 64. Minute drehten die Hausherren die Partie. Ilyas Ansah legte zudem noch in der 83. Minute nach.

Der Bundesliga-Absteiger konnte auf der anderen Seite die zweite Niederlage im zweiten Spiel nicht mehr verhindern. Durch den Sieg rückt Paderborn als einziges Team mit sechs Punkten an die Tabellenspitze, Darmstadt ist noch ohne Zähler auf dem Konto Vorletzter. Für die Paderborner geht es am kommenden Sonntag im DFB-Pokal gegen den Bremer SV weiter, Darmstadt ist zeitgleich beim FC Teutonia Ottensen gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagmittag: Preußen Münster - Hannover 96 0:0, Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg 1:3.