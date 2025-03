Badstuber zweifelt an Champions-League-Sieg des FC Bayern

Ex-Fußballer Holger Badstuber glaubt nicht an einen Champions-League-Erfolg des FC Bayern München in der aktuellen Spielzeit.

"Ich würde zu bedenken geben, ob die Mannschaft so homogen ist und das Mindset passt, um internationale Titel zu holen", sagte der ehemalige Bundesliga-Spieler dem Nachrichtenportal Watson. Zwar sei der 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen im Hinspiel ein "kleines Ausrufezeichen" gewesen, doch man müsse abwarten, ob Trainer Vincent Kompany seiner Mannschaft "das mitgeben kann, was sie für diese Spiele braucht", sagte er mit Blick auf ein mögliches Viertelfinale. Besonders in der Defensivarbeit erkenne er "manchmal mehr, manchmal weniger", dass sich die Spieler füreinander einsetzen würden. Ein Umstand, den Badstuber sich nicht erklären kann.

Kompanys Spielweise mit Abwehrspielern weit in der Hälfte des Gegners könne als Verteidiger Spaß machen, es brauche jedoch "Vertrauen in meine Mitspieler, dass sie mich absichern". Zwar hätten die Münchener schnelle Spieler, die Abwehrfehler ausmerzen könnten, "aber wenn sie das Mindset nicht haben: `Ich bin da, wenn etwas schiefgeht`, dann wird es schwer".