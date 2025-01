Bierhoff moniert Geldanlage von Profisportlern

Der frühere DFB-Teammanager Oliver Bierhoff moniert die Geldanlage von Profisportlern.

Diese verdienten zwar Millionen, machten aber wenig daraus: "Viele investieren ohne Strategie", sagte Bierhoff dem Wirtschaftsmagazin "Capital" (Ausgabe 2/2025). "Viele machen eher gar nichts, bevor sie etwas falsch machen." Bierhoff, der inzwischen für das Family Office Finvia arbeitet, sieht darin auch ein Versäumnis der Berater.

"Sportler investieren in das - oder noch eher - in wen sie das größte Vertrauen haben", so der frühere Fußballer. Und da die Berater ihnen ständig einredeten, dass an jeder Ecke falsche Freunde warten, seien Sportler extrem zurückhaltend. "Die meisten Sportler investieren sehr vorsichtig - oft zu vorsichtig." Insgesamt sei man aber weiter als noch zu seiner aktiven Profizeit. Das liege vor allem an den USA, wo Sportler wie LeBron James und Kevin Durant eine Marke um ihre Start-up-Investments aufbauen. "Viele europäische Sportler schauen sich davon etwas ab." Dennoch werde in der Kabine bislang nicht groß über Geld gesprochen. "Man redet nicht über Verträge, das Thema Geld ist eher unangenehm", beobachtet Bierhoff.