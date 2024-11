Conference League: Tapferes Heidenheim unterliegt Chelsea

Am vierten Spieltag der Uefa Conference-League-Vorrunde hat der 1.

FC Heidenheim zuhause gegen den FC Chelsea mit 0:2 verloren. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zeigte sich gegen den haushohen Favoriten unerschrocken und hatte die erste Chance in der zweiten Minute: Kaufmann zielte nach einem Freistoß knapp links vorbei. Doch auch die Briten zeigten sich in der elften Minute gefährlich, Guiu tauchte allein vor Müller auf und scheiterte mit seinem Schuss aufs linke Eck an der Glanzparade des Keepers. In der 26. Minute tanzte Wanner mit einem Mega-Solo durch die Chelsea-Abwehr und feuerte Richtung linkem Winkel, Jörgensen parierte jedoch fulminant. Die Blues hatten in der 29. Minute durch Nkunku die Riesenmöglichkeit, der Ex-Leipziger setzte seinen Lupfer aber über den Querbalken. Somit konnten tapfere Heidenheimer zur Pause zufrieden mit Leistung und Ergebnis sein. Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs machte es Nkunku dann aber besser: In der 51. Minute bediente Sancho nach einer Balleroberung den Franzosen und der vollstreckte aus sieben Metern eiskalt. Die Hausherren hatten in der 63. Minute die große Chance zum Augleich, Scienzas sehenswerter Schlenzer verpasste den rechten Knick aber haarscharf.

In der 69. Minute kam Wanner am Ende einer starken Kombination allein vor Jörgensen zum Abschluss, der Torwart rettete aber bravourös. Doch auch FCH-Torwart Müller konnte sich auszeichnen: In der 74. Minute gewann er das Duell mit Nkunku und vereitelte die vermutliche Entscheidung. In der 86. Minute war aber auch er machtlos: Ex-Dortmunder Sancho legte im Strafraum für Mudryk auf und der Ukrainer traf wuchtig in den rechten Winkel. Damit war dem Bundesligisten der Zahn gezogen. Casadei sah in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch Gelb-Rot, was kurz vor Abpfiff aber keinen echten Effekt mehr hatte. Trotz einer couragierten Leistung der Deutschen nahmen die Gäste die Punkte mit nach London. Damit verteidigt Chelsea die Conference-League-Tabellenführung, Heidenheim ist auf Rang sechs zu finden.