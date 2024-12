Europa League: Lyon schlägt Frankfurt

Am 6. Spieltag der Europa League hat Olympique Lyon gegen Eintracht Frankfurt 3:2 gewonnen.

Frankfurt fällt damit auf den 5. Tabellenplatz zurück, Lyon rückt auf den 4. Rang vor. Ansgar Knauff brachte die Adlerträger in der 18. Minute in Führung, während die Franzosen zunächst noch Probleme beim Abschluss hatten. Doch im weiteren Verlauf dominierte Lyon das Spiel klar.

Zunächst brachte Rayan Cherki den Ausgleich in der 27. Minute. Malick Fofana (50. Minute) und Ernest Nuamah (54.) gelang ein Doppelschlag für Lyon. Omar Marmoush verkürzte in der 85. Minute den Abstand zu den Franzosen. Die weiteren Ergebnisse: Rangers FC - Tottenham Hotspur 1:1; FC Porto - FC Midtjylland 2:0; Slavia Praha - RSC Anderlecht 1:2; Ajax Amsterdam - Lazio Rom 1:3; Maccabi Tel Aviv - FK RFS 2:1; Real Sociedad San Sebastian - Dynamo Kiew 3:0; FK Bodo/Glimt - Besiktas 2:1; IF Elfsborg - Qarabag FK 1:0.