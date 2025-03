Hitzlsperger sieht Tuchel in England vor schwerer Aufgabe

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sieht den neuen englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel mit einer schweren Aufgabe konfrontiert.

"Tuchel muss schnell unter Beweis stellen, dass er das vorhandene Potenzial ausschöpft", sagte er dem "Kicker". Es werde immer Leute geben, die eine Nationalmannschaft auch lieber in der Verantwortung eines Landsmanns sehen. "Wenn Tuchel den Titel holt, werden natürlich auch die Diskussionen um die Nationalität verstummen."

Bereits jetzt helfe der Champions-League-Sieg von 2021 mit Chelsea den Leuten, den neuen Coach zu akzeptieren und besser zu verstehen. Er weise mit diesem Erfolg eine Referenz vor. "Er hat vor allem glaubhaft vermittelt, dass er die Engländer und ihre Fußballkultur mag", so Hitzlsperger. Mit Blick auf die Hitzlsperger englischen Medien erwartet der Ex-Spieler, der in seiner Kariere auch in der Premier League aktiv war, Sticheleien gegen Tuchel. Vor allem von der Zeitung "Daily Mail" erwarte er eine "Agenda" gegen den Trainer, da dieser kein Engländer ist. Hitzlsperger sieht auch Potenzial für Tuchel. "Es sind so viele Talente da. Ich denke, wenn er diese dazu bringt, die Fans durch offensive Spielweise zu begeistern, das wäre der erste Auftrag. Sein Vorgänger Gareth Southgate hat viel zum Positiven verändert, aber seine Spieler spielten oft mit angezogener Handbremse. Tuchel muss diese Offensivpower zur Entfaltung bringen."