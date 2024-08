Nur noch wenige Entscheidungen am letzten Olympia-Tag

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris stehen am Sonntag am letzten Wettkampftag nur noch 13 Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm.

Neben dem Marathon der Frauen stehen vor allem die Endspiele in mehreren Teamwettbewerben an. Höhepunkt aus deutscher Sicht ist dabei das Finale im Handball der Männer, in dem Deutschland ab 13:30 Uhr gegen Dänemark um Gold spielt. Weitere deutsche Medaillenchancen gibt es ab 13:15 Uhr im Bahnradsport und dort insbesondere im Sprint der Frauen. Lea Friedrich hat in dem Wettbewerb bereits das Halbfinale erreicht, ihr fehlen also nur noch zwei Siege zu Gold.

Die letzte Medaillenentscheidung in Paris findet dann ab 15:30 Uhr im Basketball der Frauen statt. Dort trifft Frankreich auf die USA - Deutschland war im Viertelfinale ausgeschieden. Die Abschlussfeier der Sommerspiele findet ab 21 Uhr im Stade de France statt. Tausende Athleten werden dabei vor Ort sein. Deutsche Fahnenträger sind die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmidt. Das genaue Programm der Schlussfeier ist nicht bekannt, es ist aber klar, dass die olympische Fahne an den nächsten Ausrichter der Sommerspiele übergeben werden wird. Zudem gibt es Berichte, dass Hollywoodstar Tom Cruise einen Stunt durchführen wird.