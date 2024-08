Olympia: Deutsche Basketballer verlieren Spiel um Bronze

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris haben die deutschen Basketballer das Spiel um die Bronze-Medaille gegen Serbien mit 83:93 verloren.

Schon zu Beginn kam der amtierende Weltmeister überhaupt nicht ins Spiel und musste letztendlich mit einem Acht-Punkte-Rückstand in die Pause gehen. Eine Aufholjagd blieb im zweiten Durchgang aus, sodass die klare Niederlage nicht mehr abgewendet werden konnte. Deutschland war als Mitfavorit in das Turnier gestartet, nach einer starken Vorrunde allerdings im Halbfinale an Gastgeber Frankreich gescheitert. Der vierte Rang ist die bisher beste Platzierung für Deutschland bei Olympischen Spielen, auf eine Medaille muss das Team aber weiter warten.

Für den Deutschen Basketball Bund (DBB) enden die Spiele dennoch insgesamt als Erfolg, da die Frauenmannschaft im 3x3-Wettbewerb Gold gewonnen hatte.