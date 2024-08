Olympia: Schopf und Lemke holen Gold im Kajak-Zweier

Der deutsche Kajak-Zweier der Männer hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Goldmedaille gewonnen.

Max Lemke und Jacob Schopf ließen die Konkurrenz von Beginn an hinter sich und sichern dem deutschen Team somit die zehnte Goldmedaille insgesamt. Erst gestern hatten die beiden als Teil des Vierers den ersten Platz auf dem Siegertreppchen erkämpft. Das Doppel erwischte über die 500 Meter einen guten Start und dominierte das Rennen klar. Ihr Vorsprung wurde jedoch gegen Ende immer weniger.

Mit 1:26,87 Minuten reichte es am Ende dann doch für den Medaillentraum. Silber ging an die Ungarn Bence Nadas und Sandor Totka, Bronze an die Australier Tom Green und Jean van der Westhuyzen. Das zweite deutsche Boot ging leer aus.