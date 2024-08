Olympia: Vorletzter Medaillentag bringt 34 Entscheidungen

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris stehen am Freitag 34 Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm.

Der Morgen beginnt mit dem Rennen der Schwimmer im Freiwassser der Seine über 10 Kilometer ab 07:30 Uhr. Der deutsche Schwimmer Florian Wellbrock hatte nach einem eher durchwachsenen Auftritt bisher nicht überzeugen können. Allen Diskussionen um die Wasserqualität zum Trotz haben sich die Organisatoren entschieden, den Wettbewerb in der Seine auszutragen. Ab 13:30 Uhr werden Medaillen im Kanurennsport im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne vergeben.

Später folgen die Kajak-Vierer der Männer und Frauen. Den Abschluss bildet das Rennen im Einer-Canadier. In der Arena Porte de la Chapelle beginnt ab 14:430 das Einzel in der Rhythmische Sportgymnastik. Die sechsmalige Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat dabei Chancen, die erste Goldmedaille für Deutschland in dieser Disziplin überhaupt zu holen. Um 15 Uhr spielen die deutschen Fußball-Frauen in Lyon nach der Halbfinal-Pleite gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien um Bronze. Um 16:30 treten die deutschen Handballmänner im Halbfinale im Stade Pierre Mauroy in Lille gegen Spanien an. Ab 19:30 beginnen im Stade de France die Leichtathletikwettkämpfe. Hier steht besonders der deutsche Max Heß im Dreisprung im Fokus. Hoffen lässt ebenfalls die 4x100-Meter-Staffel der Frauen im Finale. Das deutsche Quartett um Sophia Junk, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase lief in ihrem Vorlauf am Donnerstagvormittag den deutschen Saisonrekord und überquerte als Zweite die Zielline. Zu den Anwärtern auf eine Medaille gehört außerdem der deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye.