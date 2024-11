Tennis-Superstar Djokovic stellt Andy Murray als neuen Coach vor

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat seinen langjährigen Rivalen Andy Murray als Trainer verpflichtet.

Das teilte der Serbe am Samstagnachmittag in einer Videobotschaft auf "X" (ehemals Twitter) mit. "Wir haben schon gegeneinander gespielt, als wir noch Jungs waren", sagte Djokovic in der Videobotschaft. 25 Jahre lang sei man Rivalen gewesen und habe sich "über die eigenen Grenzen hinweg gepusht", so der 37-Jährige.

"Wir hatten einige der epischsten Matches unseres Sports", erinnerte der zweifache Olympiasieger sich. Man habe von ihnen als "Gamechanger" oder auch "Geschichtsmacher" gesprochen. Eigentlich habe er gedacht, diese Geschichte sei "vorbei", so Djokovic. "Scheinbar hat sie ein finales Kapitel", sagte das Tennis-Ass. "Es ist Zeit für einen meiner stärksten Gegner, in meine Ecke zu treten", sagte der 24-fache Grand-Slam-Sieger. "Willkommen an Bord Coach Andy Murray." Der 37-jährige Murray hatte erst vor Kurzem seine aktive Karriere beendet und sich stattdessen dem Golfsport zugewendet. Während seiner Tennis-Zeit gelangen dem Schotten drei Grand-Slam-Siege im Einzel, nach 2016 konnte er sein hohes Niveau aber - vor allem aufgrund von Verletzungen - nicht halten. Mehrfach verkündete Murray sein Karriereende und feierte Comebacks. Nach den Olympischen Spielen von Paris war in diesem Jahr aber endgültig Schluss für den Routinier. Nun scheint er seinen alten Rivalen stattdessen von außerhalb begleiten zu wollen.