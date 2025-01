Union Berlin trennt sich von Cheftrainer Svensson

Der Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Bo Svensson getrennt.

Der Däne und sein Team seien am Freitag freigestellt worden, teilte der Verein mit. "Nach eingehender Analyse des bisherigen Saisonverlaufs sind wir überzeugt, dass für eine Trendumkehr eine deutliche Veränderung notwendig ist", sagte Geschäftsführer Horst Heldt. "Wir haben uns daher entschieden, die Zusammenarbeit mit Bo Svensson, Babak Keyhanfar, Kristoffer Wichmann und Tijan Njie nicht fortzusetzen." Eine Entscheidung darüber, wer die Mannschaft ab dem 2. Januar auf die kommenden Aufgaben vorbereiten soll, werde man "in den nächsten Tagen" fällen, so der Klub weiter. Union steht in der Winterpause mit 17 Punkten auf Platz zwölf in der Tabelle.

Zuletzt waren die Eisernen nach acht Spielen ohne Sieg immer weiter abgerutscht.