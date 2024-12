Baywa will 1.300 Stellen abbauen

Der Agrarkonzern Baywa will bis Ende 2027 ca. 1.300 Vollzeitstellen abbauen.

Der Großteil des Stellenabbaus solle nicht in der Fläche stattfinden, sondern insbesondere in den zentralen Verwaltungseinheiten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Rund 40 Prozent der Stellen sollen dort bis Ende 2027 betroffen sein. In der Fläche sei das bestehende Standortnetz unterdessen "auf Nachfrage und Profitabilität" überprüft worden.

Die Analyse habe ergeben, dass weitere 26 der derzeit gut 400 Standorte auch langfristig nicht wirtschaftlich betrieben werden könnten und deshalb bis Ende 2027 geschlossen würden. Die Gespräche mit dem Gesamtbetriebsrat zu den geplanten Personalmaßnahmen haben laut Baywa begonnen. Eine Einigung werde bis Ende März 2025 angestrebt.