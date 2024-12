CDA verlangt europäischen Stahlgipfel

Angesichts der Thyssenkrupp-Krise fordert der Chef des CDU-Sozialflügels CDA, Dennis Radtke, einen europäischen Stahlgipfel.

Nötig sei ein "Gipfel mit klaren Verabredungen, wann wer welche konkrete Maßnahme umsetzt", sagte Radtke der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Leider stehen die Arbeitsplätze aktuell auch durch Unterlassung aus Berlin und Brüssel im Feuer." Man dürfe sich nicht wundern, dass die Menschen das Vertrauen in Politik verlieren, wenn auf eine solch fundamentale Krise keine Antwort folge.

"Wir verlieren die Arbeiter an Radikale und Populisten, weil die Menschen sich im Kampf um ihre Existenzen allein fühlen." Radtke, der auch Abgeordneter des Europäischen Parlaments ist, kritisiert die EU-Kommission scharf: "Meine Geduld mit der Kommission ist aufgebraucht. Während in Deutschland der Grundstoffindustrie Stück für Stück die Luft ausgeht, scheinen andere in einem First-Class-Paralleluniversum gefangen. Ich schaue in Gesichter, die von Zukunftsangst gekennzeichnet sind, während andere hinter Panzerglas ein ökologisch-nachhaltiges, ordnungspolitisches Delikatessengeschäft betreiben", so der CDU-Politiker aus dem Ruhrgebiet. Zu dem Gipfel sollten laut CDA neben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Minister aus den Stahl-Mitgliedstaaten, die Chefs der Stahl-Unternehmen und Gewerkschaften eingeladen werden, der Gipfel sollte Ende Januar oder Anfang Februar stattfinden. Hintergrund ist, dass Thyssenkrupp 11.000 Stellen streichen will, davon 5.000 direkt und 6.000 durch Auslagerungen.