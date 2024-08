Spritpreise sinken Anfang August weiter - Diesel auf Jahrestief

Die Kraftstoffpreise in Deutschland gehen weiter zurück - der Dieselpreis hat erneut einen Jahrestiefststand markiert.

Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,734 Euro und damit 1,9 Cent weniger als vor einer Woche, sagte ein Sprecher des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Der Dieselpreis lag demnach bei 1,607 Euro, das waren ebenfalls 1,9 Cent weniger im Wochenvergleich. Im Gegensatz zu Diesel ist Super noch etwas vom Jahrestief entfernt, hat aber nun immerhin den niedrigsten Stand seit 5. Februar. Grund für die Preisrückgänge sei vor allem der gesunkene Rohölpreis, und damit letztlich die schwächelnde Konjunktur in Europa und in den USA.

Der Ölpreis könne aufgrund der kriselnden Situation im Nahen Osten aber auch schnell wieder steigen, sagte der ADAC-Sprecher, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Spritpreise.