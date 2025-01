Spritpreise zu Weihnachten weiter gestiegen

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland haben rund um Weihnachten weiter zugelegt.

Ein Liter Diesel kostete am 24. Dezember im bundesweiten Mittel 1,616 Euro und damit 1,0 Cent mehr als in der Vorwoche, sagte eine Sprecherin des ADAC am Freitag der dts Nachrichtenagentur. Gegenüber dem Vortag war das eine Steigerung um 0,3 Cent. Am ersten Weihnachtsfeiertag kletterte der durchschnittliche Diesel-Preis dann weiter auf 1,619 Euro und am zweiten Weihnachtsfeiertag auf 1,620 Euro. Der Benzinpreis lag der Sprecherin zufolge am 24. Dezember bei 1,685 Euro, das waren 1,2 Cent mehr als vor einer Woche und 0,3 Cent mehr als am Vortag.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen lag der durchschnittliche Preis für einen Liter E10 dann laut ADAC jeweils bei 1,687 Euro. Bereits in der Woche vor Weihnachten waren bei den beiden Spritsorten steigende Preise verzeichnet worden. Zuvor gab es zwei Wochen in Folge niedrigere oder zumindest gleichbleibende Preise an den Tankstellen.