Studie: Mindestens 3,3 Millionen Deutsche arbeiten schwarz

In Deutschland haben 2024 mindestens 3,3 Millionen Menschen schwarzgearbeitet.

Das entspricht 5,4 Prozent der Bevölkerung, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt. Demnach habe die Schattenwirtschaft in Relation zum Bruttoinlandsprodukt zwischen 2014 und 2024 rund zehn Prozent ausgemacht. Während 7,5 Prozent der Männer in den letzten zwölf Monaten am Fiskus vorbeigearbeitet haben, arbeiten Frauen mit 3,5 Prozent seltener schwarz.

Und auch beim Alter gibt es große Unterschiede: Elf Prozent der jüngeren Menschen (18 bis 34 Jahre) haben schwarzgearbeitet, bei den anderen Altersgruppen sind es nur drei bis fünf Prozent. Erst im November hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung veröffentlicht, um die Behörden im Kampf gegen Schwarzarbeit zu stärken. Für die Studie wurden zwischen dem 26. April und dem 8. Mai 2024 online 2.628 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland befragt.