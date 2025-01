Union will "komplette Neuaufstellung" der Bahn

Die Union drängt auf tiefgreifende Reformen bei der Deutschen Bahn.

"Eine komplette Neuaufstellung der DB ist unabdingbar, wenn sich die Performance auf der Schiene verbessern soll", sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU) dem Nachrichtenmagazin Politico. "Das muss auch Martin Burkert allmählich einsehen." Lange reagiert damit auf Äußerungen von EVG-Chef Martin Burkert, der sich kritisch über die Unionspläne für die Deutsche Bahn geäußert hatte.

"Wir haben in den vergangenen 20 Jahren sehr viele Maßnahmen innerhalb der bestehenden DB-Strukturen ergriffen. Jetzt müssen wir erkennen, dass diese nicht zum Erfolg geführt haben", so Lange. "Deshalb müssen wir anders herangehen. Infrastruktur- und Verkehrsbereich müssen getrennt werden, der Bund muss wieder die Verantwortung für das Schienennetz bekommen." Burkert sei herzlich eingeladen, an der Gestaltung der Übergangszeit mitzuwirken.