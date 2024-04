Kettcar erstmals an Spitze der Albumcharts

Die Hamburger Indierockband Kettcar steht mit "Gute Laune ungerecht verteilt" erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album verdrängt Beyoncé ("Cowboy Carter") vom Thron - ihre Platte notiert nun an vierter Stelle.

Das experimentelle Trio Khruangbin holt derweil mit "A La Sala" Silber, die ebenfalls aus den USA kommenden The Black Keys ("Ohio Players") Bronze. In den Single-Charts verteidigt Artemas mit "I Like The Way You Kiss Me" die Spitzenposition. Er steht damit vor Benson Boone ("Beautiful Things") und Cyril ("Stumblin` In"). Auf Platz 28 landet einer der ersten Sommerhit-Kandidaten: "Pedro", ein Dance-Remix des 1980er-Jahre-Italo-Klassikers von Raffaella Carrà, verhilft den DJs Jaxomy und Agatino Romero zum zweithöchsten Neueinstieg. Noch besser kommen nur Santos & Jazeek ("Himmel leer", 26) vom Fleck. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.