Soho Bani weiter an Spitze der Single-Charts - 01099 auf Platz 36

Soho Bani, Herbert Grönemeyer und Ericson stehen weiterhin mit ihrer Neuinterpretation von "Zeit, dass sich was dreht" an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Die übrigen Medaillen gehen ebenso unverändert an Ayliva und Apache 207 ("Wunder") sowie Artemas ("I Like The Way You Kiss Me"). Für die höchsten Neueinstiege sind die Hip-Hop-Acts Reezy ("Opus", 25) und 01099 ("Pistazieneis", 36) sowie die kosovarische Sängerin Tayna ("Si Ai", 35) verantwortlich. In den Album-Charts schafft es die deutsche Rockband Kissin` Dynamite mit "Back With A Bang" auf Platz eins.

Mit Orden Ogan ("The Order Of Fear", drei) und Visions Of Atlantis ("Pirates II - Armada", fünf) machen zwei weitere Metalbands der Top 5 ihre Aufwartung. Schlagersängerin Michelle erreicht mit "Flutlicht" Platz zwei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.