The Cure neu an der Spitze der Album-Charts

Die Kultband The Cure steht neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Das teilte die GfK am Freitag mit. Die Platte "Songs Of A Lost World" beschert der Kultband die erste Spitzensplatzierung nach fast 50 Jahren. Dahinter erringt der Rapper Bonez MC mit "Gameboy" Rang zwei, ebenfalls per Neueinstieg.

"Die schönsten Kinderlieder", das neue Album von Schlagerstar Helene Fischer, ist auf Rang drei zu finden. Die Single-Charts dagegen weisen absolut keine Bewegung auf. "The Emptiness Machine" von Linkin Park rangiert die neunte Woche in Folge auf Platz eins, Shirin David hält Rang zwei mit "It Girl", eine Kollaboration mit dem Musiker Sampagne, und Rang drei geht weiter an ihren Song "Bauch Beine Po". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.